Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın başkanlığında, Türkiye ile Avusturya arasındaki yatırım, gümrük birliği, iş insanları için vize kolaylığı, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi konu başlıkları İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı’nda tartışıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ev sahipliğinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK), organizasyonunda Türkiye-Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi. Ankara’da bir otelde gerçekleşen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer başkanlık ederken, DEİK Başkanı Nail Olpak, Avusturya Çalışma ve Ekonomi Bakanı Martih Kocher, Avusturya Sanayiciler Federasyonu Başkanı Georg Knill ile Türk ve Avusturyalı heyetler katıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son üç yılda pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyon gibi zorlu sınamalarla karşı karşıya kalmasına rağmen Türk ekonomisinin büyüdüğünü ve ne kadar dayanıklı olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Bakan Kacır, Türk ekonomisinin, son 12 çeyrekte olduğu gibi 2023’ün ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüme kaydederek bu alandaki trendini devam ettirdiğini belirtti. 2023’ün ikinci çeyreğinde OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Kacır, bu alanda G20 ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldıklarını söyleyerek, “Geçen yıl ihracatta yeni bir rekora imza attık ve 254 milyar dolara ulaştık. 2023’ün ilk dokuz ayında, küresel ticarette yaşanan durgunluk ve yaşadığımız büyük deprem felaketlerine rağmen, İhracatta geçtiğimiz yılın seviyesine yaklaştık ve 187,5 milyar dolara ulaştık. Bununla beraber; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye’nin küresel üretim ve inovasyon üssü olma rolünü perçinlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel üretim ve inovasyon üssü olduğunu dile getiren Kacır, “Altmış yıldan fazladır hayalini kurduğumuz, yerli ve milli otomobilimiz Togg, şimdi yollarda. Güneş paneli, beyaz eşya, düz cam ve çimento üretiminde Avrupa’da birinci ülkeyiz. Askeri insansız hava aracı üretiminde ise, dünya birincisiyiz. Girişimcilik ekosistemimiz Avrupa’nın parlayan yıldızı olarak tanımlanmakta. 2019’da ülkemizin herhangi bir ’unicorn’u yok iken, bugün gururla 7 Türk ’unicorn’una veya kendi tabirimizle 7 ’Turcorn’a ulaşmış durumdayız” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de son 20 yılda teknopark, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısının arttığını vurgulayan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi ile söz konusu başarıların altına imza atıldığını belirterek, “Bu başarı, Türkiye’nin potansiyeline inanan ve güvenen herkesin başarısı. Önümüzdeki dönemde, Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken; ülkemizi yüksek teknolojili ürünlerin üretim merkezi haline getirecek program ve projeleri adım adım gerçekleştireceğiz. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm uygulamalarımız ile ülkemizin imalat sanayiinde rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini artıracağız” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, basına kapalı olarak devam etti.