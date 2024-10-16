Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) ve Avrupa İlaç Sanayi ve Dernekleri Federasyonu (EFPIA) desteğiyle IQVIA tarafından ikinci kez hazırlanan “Türkiye İlaç Sektörü Raporu'' sektörün nabzını tutuyor.İSTANBUL (İGFA) - AIFD ve EFPIA sponsorluğunda IQVIA tarafından hazırlanan “Türkiye İlaç Sektörü Raporu 2024” kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, küresel ilaç pazarının büyüklüğünden sağlık harcamalarına, geri ödeme süreçlerinden, ilaç değer zincirinin önemli bileşenleri olan üretim, dış ticaret, yatırım ve Ar-Ge faaliyetlerine kadar derinlemesine güncel analizler bulunuyor.

Türk ilaç sektörünün doğru anlaşılmasının, ekosistemin geliştirilmesi açısından çok kıymetli olduğunu söyleyen AIFD Ekonomik Politikalar Direktörü Serah Kekeç raporla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye İlaç Sektörü Raporu 2024, hem Türkiye hem de dünya ilaç sektörüne ait araştırmaları, analizleri, benzer ülkelerle kıyaslamaları ve çıkarımları bağımsız bir şekilde ortaya koyuyor. Bu yönüyle geliştirilmesi gereken alanları göstermesinin yanı sıra sektörümüzü ileriye taşıyacak bir rehber olma özelliğini taşıyor. Her yıl düzenli olarak paylaşılan objektif verilerin yardımı ile ihtiyaçların analiz edilmesi mümkün oluyor. Türkiye İlaç Sektörü Raporu'nun, ülkemizin sağlık ekosistemi için değer üreten tüm paydaşlar için bir başucu kaynağı olarak kabul görmesi bizleri memnun ediyor. AIFD olarak, ülkemizde sağlık sorunlarına etkin çözümler bulunmasına katkı sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmalardan biri olan raporumuz bir anlamda sektörümüzün nabzını tutuyor. Türkiye'de yenilikçi ilaç ve tedavilere zamanında ve sürdürülebilir erişimi sağlayarak, dinamik bir ilaç sektörü oluşumuna öncülük etmek ve ülkemizin tıbbi/ilaç Ar-Ge alanındaki küresel rekabet gücünü artırmak vizyonumuz paralelinde çalışmalarımıza devam edeceğiz"