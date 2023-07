İzmir’de düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi 2023 programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “2028’de 100 milyon turiste ulaşacak bir Türkiye var. Bu 100 milyon turistten nasibini almak üzere her ekonomik birimimizin mücadeleye girmesi gerekiyor. Türkiye’de her alanda kendimizi yenilmemiz, günlük kısır tartışmaların dışında tarihten gelen ödev ve görevlerimiz çerçevesinde yeniden şekil almamız gerekiyor” dedi.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve İzmir Valiliği iş birliğiyle düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi 2023, aslına uygun olarak yeniden yapılan İzmir İktisat Kongresi binasında gerçekleştirildi. 1923 yılının şubat ayında düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümünde düzenlenen programa, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanları, iktisatçılar, maliyeciler, bürokratlar ve diğer iktisat profesyonelleri katılım sağladı. İki gün boyunca düzenlenecek 30 oturumda, İslamiyet’in ilk devrilerinden günümüze iktisat politikaları, teorileri, kurumları, uygulamaları ve iktisadi dönüşümler ele alınacak. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesinin de katkı sağladığı etkinlik çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin tarım, sanayi, ticaret, turizm, finans ve kalkınma yolculuğu masaya yatırılacak. Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen “İzmir’in Dünü ve Bugünü” sergisine de ev sahipliği yapacak olan etkinlik, ilgili herkesin katılımına açık olacak.

“Birikimlerle mücadelemize devam etmemiz gerekiyor”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “Her şey tekerrür ederek moderniz olarak devam ediyor. 9 Eylül’deki zaferle birlikte bu şehirde iktisadi mücadele başlatıldı ve masa başında zaferler kazanılarak bu süreç tamamlandı. Tahıl koridorunun durdurulduğu günlerde, ekonomik olarak nasıl bir sıkıntının yansıyacağının belli olmadığı bir dünyada, burada yaşananların tecrübelerinden istifade etmemiz lazım. Bu coğrafyada yaşam kolay değil. Her alanda güçlü şekilde çalışmalara devam etmeliyiz. 100 yıl önce verilmek istenen mesajları almış ve güncellemiş olarak devam etmemiz gerekiyor. 100. yılımızı kutlarken tecrübeleri ciddi şekilde desteklememiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Bizim her şeyi yeniden sorgulayarak temelden aldığımız birikimlerle mücadelemize devam etmemiz gerekiyor” diye belirtti.

“Bu yıl 56 milyon turist bekliyoruz”

Bugünün Türkiye’sinde büyük atılıma girildiğini ifade eden Çam, “Türkiye yüzyılı dönemiyle birlikte her alanda kendimizi ve insan kaynağımızı geliştirmemiz gerekiyor. Geçen yıl 43 milyon turist ülkemize geldi, bu yıl 56 milyon turist bekliyoruz. Adım adım büyümeyi devam ettiriyoruz. 2028’de 100 milyon turiste ulaşacak bir Türkiye var. Bu 100 milyon turistten nasibini almak üzere her ekonomik birimimizin mücadeleye girmesi gerekiyor. Türkiye’de her alanda kendimizi yenilmemiz, günlük kısır tartışmaların dışında tarihten gelen ödev ve görevlerimiz çerçevesinde yeniden şekil almamız gerekiyor” diye konuştu. Çam ayrıca, Çeşme Projesi’ne ilişkin de “Çeşme Projesi çok başarılı bir proje. Türkiye’nin en harika projelerinden biri. Çevreci bir proje. Bir takım tartışmalar ve dava süreçleri neticesinde yavaşlasa da inşallah sağlıklı şekilde sonuçlanacak” yorumunda bulundu.

“İktisadi bağımsızlık”

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Muzaffer Şeker, “İktisadi bağımsızlık her ülkenin ana hedeflerinden biri olmuştur. Kendi üretimimiz ve yerli kaynaklarımızı kullanarak ekonomimizi güçlendirmek, sürdürülebilir büyümeyi ve refah düzeyini sağlamak elzemdir. Tarihten günümüze uluslararası ortaklıklar ekonomik alanda Türkiye için büyük önem taşımaktadır” sözlerine yer verdi. İzmir Vali Vekili Hulusi Doğan da 100 yıl önce aynı alanda düzenlenen İzmir İktisat Kongresi binasının hikayesini anlattı. Geçmiş dönemlerde yıkılan binanın İzmir Valiliğinin girişimleriyle yeniden aslına uygun yapıldığını ve 100 yılın ardından kongrenin yine aynı alanda yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.

“Tarih aslında bir akıştır, hiçbir şey bitmemiştir”

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin de Atatürk’ün Nazilli basma fabrikasının kapısında cumhuriyetin 15. yılında çekildiği fotoğrafı göstererek “Fabrika kapısının önünde ‘Her fabrika bir kale’ ve ‘Dünü unutma bugünü iyi anlarsın’ yazıyor. Dünü unuttuğumuz için bugün bazı şeyleri anlamakta zorlanıyoruz. Tarih aslında bir akıştır, hiçbir şey bitmemiştir. Bugün misaki iktisadi ilkelerine baktığımızda bize ne kadar lazım olduğunu anlıyoruz. Biz burada sadece kongre sonrası dönemi dikkate almadık. Daha önceki dönemlerde iktisadi hayattaki uygulamalarla ilgili de çok sayıda makale var. Burada esas mesaj, biz ne emperyalistlerin dayattığını kabul ettik ne de onlarla bir olup emperyalist politika izledik. Kongrenin bize verdiği mesaj bu oldu” ifadelerini kullandı.