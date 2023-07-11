Vali Ali Çelik, Geleneksel Okçuluk Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası 12-13 yaş minik erkekler kategorisinde ikincilik elde eden Kütahyalı sporcular Eren Eşsiz, Furkan Topal ve Mehmet Akif Özeri makamında misafir etti.

Antrenörler Ebru Gül Çakır, İrem Vurgun ve Feride Yaşar’ın da yer aldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Kütahya’ya yaşattıkları gurur için teşekkür eden Vali Çelik, sporcuların gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirterek desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Vali Çelik’in ilgi ve desteklerinin motivasyonlarını artırdığını belirten sporcular teşekkür ettiler.