Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Derneğin Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, şehit ve gazilerin adı kullanılmadan devletçi bir politika ile adım adım büyüdüklerini söyledi.

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Derneğin Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, şehit ve gazilerin adı kullanılmadan devletçi bir politika ile adım adım büyüdüklerini söyledi.

Kaya açıklamasında; "Derneğimiz, 1915 yılında kurulmuş 1983 yılında 2847 sayılı kanun ile bu ismi almış, kamu yararına çalışan ülke genelinde 51 şube ve 41 temsilciliği bulunan tamamı şehit ailesi ve gazilerden oluşmakta" dedi. Ülke genelinde 22 bin üyeye hizmet sunduklarını aktaran Kaya; "Şehit ve gazi ismini kullanarak istismar eden, kendilerine menfaat sağlayan, kişi şirket ve kendisini temsilci sivil toplum kuruluşu gibi tanıtanlarla mücadele eden, şehitliğin ve gaziliğin maneviyatını ön plana çıkaran üyelerimizin tamamının sosyal hayata adapte olmasını sağlayan özlük haklarının korunması ve düzenlenmesi için kamu ve STK ile işbirliği halinde çalışan, arkasında da millet olan bir derneğin üyeleriyiz" diye konuştu.