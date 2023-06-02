TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Mayıs 2023 döneminde halı ihracatında bir önceki dönemin aynı ayına göre 48.5’lik artış gerçekleştiğini açıklayarak emeği geçen halı ihracatçılarını kutladı.

Kaplan yaptığı değerlendirmede “Uzun zamandır düşüşte olan halı ihracatımız hayatın normale dönmesiyle birlikte bu ay önemli oranda artışa geçerek halı ihracatçılarımızın yüzünü güldürmüştür. Mayıs ayı halı ihracatımız Türkiye geneli yüzde 48.5 artışla 234 milyon 317 bin dolar olarak gerçekleşmiştir Tüm Halı İhracatçılarımızı tebrik ediyorum” dedi. 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimin ardından bundan sonra asıl gündemin ekonomi olması gerektiğini de vurgulayan Başkan Kaplan “Türkiye 6 Şubat’ta 11 ilimizde yaşanan depremin ardından özellikle Gaziantep’teki halı üretici ve ihracatçılarımız ciddi sorunlarla karşılaştı. Depremin yaralarını sararken bir yandan da üretim ve istihdamını korumak için üretim tesislerinin çarkları dönmeye başladı. Liman sorunumuz ise alternatif olarak Mersin limanıyla çözüldü. Ancak halen devam eden sorunlarımız var. Özellikle bankalarla çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bankalardan istenilen krediler kullanılamadığı gibi mevcut mevduat hesaplarımızda bulunan dövizlerimizi de kullanamıyoruz. Bu sektörümüz için en önemli sorunlar arasında yer alıyor. Bunun için seçim sonrası en önemli gündemimiz ekonomi, üretim ve ihracat olmalı. Önümüzdeki süreçte sorunlarımızın çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Bizler üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracatımızı arttırmaya devam etmek için önümüzdeki yol haritasını harfiyen uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.