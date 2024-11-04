Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, 15 farklı şehirde sergilenen Türkiye Güzellikleri Sergisi’nin son durağı, Antalya’nın önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanında açıldı. 2 Kasım açılan serginin ilk gününde Antalyalı yerli ve yabancı misafirler büyük ilgi gösterdi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen sergi 10 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

Türkiye Güzellikleri Sergisi’nde, Türkiye’nin dört bir yanındaki güzellikleri yansıtan 30 usta fotoğrafçının çektiği 39 fotoğraf yer alıyor. Daha önce Almanya, ABD, Rusya, Güney Afrika, Hindistan ve Arjantin gibi 20’den fazla ülkede sergilenen bu seçki, Antalya’nın yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinde de gösterime sunulmaya devam edecek.

TFMD’nin Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasına 2018’den beri eklenen Türkiye Güzellikleri kategorisine her yıl 5 binden fazla fotoğraf katıldı. Ödül alan bu fotoğraflar, Türkiye’nin kültürel ve doğal güzelliklerini yansıtarak uluslararası platformlarda büyük beğeni topluyor. Sergi, Türkiye’nin yedi bölgesine taşınarak, ülkenin çeşitli şehirlerinde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “Türkiye Güzellikleri Sergisi bugüne kadar 20 ülkede beğeniye sunuldu, ülkemizin farklı şehirlerinde vatandaşlarımızla 15 şehirde buluştu. Türkiye’nin birçok ilinde ve Dünya’da 20 ülkede sergilenen bu sergiyi şimdi de Antalya’da da açarak Antalyalı vatandaşlarımıza ülkemizin eşsiz güzelliklerini sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. Türkiye’nin kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtan Türkiye Güzellikleri Sergisi, 10 Kasım’a kadar Cumhuriyet Meydanında ziyaret edilebilecek.

Sergide fotoğrafı olan isimler

Ahmet Faruk Sarıkoç, Ahmet Aslan, Ahmet Turan Kural, Ali Mermertaş, Beytullah Eles, Cem Öksüz, Gülin Yiğiter, Erdem Şahin, Ekrem Kalkan, Emrah Gürel, Emrullah Akgün, Ercan Arslan, Esengül Alıcı, Hasan İçel, İsa Cıda, İsmail Serhat Şahin, Levent Kulu, Mehmet Aslan, Meriç Aktar, Metin Öztürk, Ozan Güzelce, Rıza Özel, Selahattin Sönmez, Selçuk Şamiloğlu, Seymen Bozarslan, Sinan Çakmak, Soner Kılınç, Ufuk Turpcan, Ünal Çam, Tolga Adanalı.