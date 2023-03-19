Ramada Erzurum Otelin davetlisi olarak 2014 Mıss Turkey fınalistlerınden Özge Atalay ve ailesi Erzurum’a geldi.

Özge Atalay Otelin tanıtım çalışmaları için yoğun bir çekim programın ardından Erzurum turuna çıktı. Çifte minerali medrese, Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi, Üç kümbetler gibi Erzurum’un tarihi miraslarını gezdi. Sonrasında Erzurum lezzetlerini tattı. Pazar gününü kayak için ayıran Özge Atalay fırtına yüzünden pistlerin kapandığını öğrendi. Ama palandöken dağını görünce mutlaka kayak yapmak istedi ve kapalı pistte hoca eşliğinde kayak yaptı.

Erzurum’un güzelliklerine hayran kaldığını belirten Miss Turkey Finalisti Özge Atalay kendi sosyal medya hesaplarında Erzurum videolarını paylaşarak tüm hayranlarını Erzurum’a davet etti.