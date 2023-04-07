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TGF Türkiye Golf Turu’nun A kategorisi 3. Ayak ve B kategorisi 2. Ayak müsabakaları, 9 Nisan tarihinde oynanacak final raundunun ardından sona erecek.

Müsabakada Golf Milli Takım Başantrenörü Keith Coveney de sporcuların sahada gösterdiği performansları yakından takip etti.

Turnuvanın A ve B kategorilerinde Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Moda Golf Kulübü ve National BGK’dan toplamda 36 sporcu sahaya çıktı.

Türkiye Golf Federasyonu’nun (TGF) 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 3. Ayak ve B kategorisi 2. Ayak müsabakaları, TGF Silivri Golf Sahası’nda başladı.

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