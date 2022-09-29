Türkiye genelinde “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi. Ankara’da düzenlenen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı.

Türkiye genelinde “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi. Ankara’da düzenlenen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” kampanyasına Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Afşin Bey İlkokulu’ndan katıldı. İlk önce okulu ziyaret eden Bakan Soylu ile Özer, trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak ve bu bölgelerde yayalara ilk geçiş hakkının verilerek sürücüler üzerinde doğru davranış modelinin geliştirilmesi konusunda öğrencilerle sohbet etti. Sonrasında Mobil Trafik Eğitim Tırı’na geçen iki bakan, burada TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın da katılımıyla İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasındaki “Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirmesi İş Birliği Protokolü”nü imzaladı. İmza törenindeki konuşmasında insanın en önemli sorumluluklarından birinin geleceğe miras bırakması olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, “Eğitim tırlarında yapılan bir eğitimimiz vardı. Yılda bu eğitim tırlarıyla beraber ortalama 25 bin çocuğa ulaşıyorduk. Şimdi bu protokol bir şeyi gerçekleştiriyor. Tüm öğretmenlerimizle birlikte bu eğitimlere katılabilecek. Trafik eğitim ordusunun daha fazla artacağı ve yaygın bir şekilde daha çok çocuğumuza hem görsel ve işitsel anlamda dokunabileceğimiz hem de eğitim alanında dokunabileceğimiz bir protokolü imzaladık” dedi.

“5 milyon çocuğumuza yıl sonuna kadar ulaşmalıyız”

Yıl sonuna kadar 5 milyon öğrenciye trafik eğitimi konusunda ulaşılması gerektiğini belirten Soylu, “Türkiye’de 178 adet çocuk eğitim parkına ulaştık ve bu eğitim parklarında da hem trafik eğitimleri veriliyor. Sadece bu yıl eğitim parklarında toplam 168 bin çocuğumuza geçen dönem eğitim verdik ve şimdi bunu tamamlayacağız. Biz bu yıl 5 milyon çocuğumuza eğitim öğretim yılı sonuna kadar ulaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

3-17 yaş aralığındaki çocuklara Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde eğitimler verildiğinden bahseden Bakan Soylu, 2021 yılında 752 bin, 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde ise 842 bin 970 öğrenciye bu eğitimlerin verildiğini belirtti.

“Bu proje 81 ilimizde, 922 ilçemizde hızla yayılacak”

İçişleri Bakanlığı ile okulların hem çevresi hem lokasyonlarının güvenli olmasıyla ilgili yaptıkları iş birliklerini başarıyla sürdürdüklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Özer, şunları kaydetti:

“Güvenlikle ilgili problem olduğu zaman okulların gerçek fonksiyonlarını icra edebilmeleri, verimli şekilde gerçekleştirebilmeleri mümkün değil. Yaklaşık 39 ilimizde 25 bine yakın öğrencimize tırlarımızın içerisinde trafik eğitimi verildi. Özellikle temel eğitim okullarında trafik bilincinin giderek artması, trafik güvenliğinin bilinci farkındalığının artırılmasıyla ilgili çok kapsamlı bir iş birliği yapacağız. Bu proje 81 ilimizde, 922 ilçemizde hızla yayılacak ve eğitim sistemimizdeki trafik güvenliği dersine ilave olarak bu eğitimlerle çocuklarımız çok daha bilinçli bir şekilde insan yaşamını uzatan davranışları pekiştirerek hayata daha pozitif olarak bakacaklar.”

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. İmza protokolünün ardından okul bahçesindeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı inceleyen Bakan Soylu ile Özer, öğrencilerle birlikte okul çıkışındaki yaya çizgilerinden bir tanesini kampanya çerçevesinde sembolik olarak kırmızıya boyadı.