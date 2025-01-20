Avrupa Birliği finansman desteği ile Millî Eğitim Bakanlığımız bünyesinde 29 ilde yürütülen "Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES)" kapsamında, öğrencilerimizin sosyal uyumlarını güçlendirmek, birbirleri ile kaynaşmalarını desteklemek, kültürel zenginliklerimizi daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla oluşturulan ve Türkiye finalinde şampiyon olan Halk Oyunları Ekibimiz ( Mezitli Merkez Ortaokulundan 32 öğrenci) ile Jüri Özel Ödülü almaya hak kazanan Türk Halk Müziği Topluluğumuz (Şevket Pozcu Anadolu Lisesinden 30 öğrenci); Palm City Avm'de gösterilerini sergiledi.

Etkinliğe katılan İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğrencilerimizin şarkılarına eşlik etti, öğrencilerimizle yakından ilgilendi.

Etkinliği izleyen misafirler de Türk Halk Müziği Topluluğumuzun şarkılarına eşlik etti, Halk Oyunları ekibimizin gösterilerini büyük bir ilgiyle izledi.

Dönem sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa; Bakanlığımızın lise öğrencileri için tasarladığı yapay zekâ destekli Mebi platformunun tanıtımı için hazırlanan "KANKA" da konuk oldu. "KANKA" Mebi'ye öğrencilerimizin ve misafirlerin ilgisi yoğundu.

Etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Nazmi Kendigelen, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Çağatay Çetin, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda izleyici katıldı.