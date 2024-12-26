Meteoroloji, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklenen fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Antalya çevreleri, Doğu Akdeniz'in batısı ile Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla Kırklareli'nin yüksekleri ile Akdeniz'in yükseklerinde ise karlakarışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son tahminlere göre Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz(Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in batısı ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Akdeniz'in yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Türkiye'nin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi konusunda vatandaşların tedbirli olunması istenirken, 'kuvvetli' bir uyarı da Antalya ve Doğu Akdeniz'in batısı ile Kırklareli çevreleri için geldi. Kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla Kırklareli'nin yüksekleri ile Akdeniz'in yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışı konusunda vatandaşların tedbirli olunması istendi.