Nevşehir Belediyesi ve 3D Yayınları işbirliğinde, Yüksek Öğretim Kurumları sınavı (YKS)’ye girecek öğrenciler için düzenlenen Türkiye Geneli TYT Deneme Sınavı sonuçları açıklandı.

Nevşehir Belediyesi ve 3D Yayınları işbirliğinde, Yüksek Öğretim Kurumları sınavı (YKS)’ye girecek öğrenciler için düzenlenen Türkiye Geneli TYT Deneme Sınavı sonuçları açıklandı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden biri olan 3D Yayınevi işbirliğinde düzenlenen TYT Deneme Sınavı, 18 Aralık 2022 Pazar günü yapıldı. Türkiye geneli düzenlenen ve Nevşehir il merkezinden yaklaşık 2 bin öğrenci ter döktüğü sınavın sonuçları açıklandı. Sınava giren öğrenciler, www.nevsehir.bel.tr adresindeki Hızlı Menü altında bulunan ‘TYT 18 Aralık Deneme Sınav Sonuçları’ sekmesinden T.C Kimlik No, öğrenci numarası veya telefon numaraları ile sorgulayabilecek.

Sınavda, Nevşehir’de ilk üç dereceye giren öğrenciler önümüzdeki günlerde düzenlenecek tören ile Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran tarafından ödüllendirilecek.