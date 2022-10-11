Manisa’da 11 Ekim Dünya Gazete Dağıtıcıları Günü dolayısıyla Türkiye gazetesi Manisa dağıtıcıları bir araya geldi.

Manisa’da 11 Ekim Dünya Gazete Dağıtıcıları Günü dolayısıyla Türkiye gazetesi Manisa dağıtıcıları bir araya geldi.

Türkiye gazetesi Manisa dağıtıcıları 11 Ekim Dünya Gazete Dağıtıcıları Günü dolayısıyla bir araya geldi. Manisa Öğretmenevi’nde 25 kişilik bir ekiple buluşan Türkiye gazetesi Manisa Bayi Müdürü Baharettin Altuntaş yaptığı konuşmada, güzide bir ekiple birlikte çalışmaktan onur duyduğunu, yaz, kış demeden, bir çok fedakarlık göstererek gazeteyi okuyucularıyla buluşturmanın ne kadar önemli bir iş olduğunu vurguladı. Tüm dağıtıcılara yemek ikramında bulunan Altuntaş, 11 Ekim anısına plaketlerini takdim ederek gönülleri fethetti.