Türkiye Gazetesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde personellerini unutmadı ve İzmir’deki bölge çalışanlarına plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Türkiye Gazetesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde personellerini unutmadı ve İzmir’deki bölge çalışanlarına plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Türkiye Gazetesi, çalışanlarına anı plaketiyle birlikte çeşitli hediyeler verdi. Törende plaketleri İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan takdim etti. İzmir’in Karşıyaka, Çamdibi, Çankaya, Hatay, Karabağlar ve Buca bürolarında çalışanlara önce yemek ikramı yapıldı; akabinde ise plaket ile birlikte çeşitli hediyeler takdim edildi.

Törende konuşan İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, “Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, bizim de ekibimizde gazete dağıtan arkadaşlarımız var. Onlarla bir araya gelip, onların bugününü kutlamak istedik. Kendilerine güzel hediyeler verdik ve gönüllerini hoş tuttuk. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Bugün de onları unutmadan kutlamış olduk” dedi.

Türkiye Gazetesi çalışanlarını unutmadığı için Arslan’a teşekkür ettiğini ifade eden Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven de “Erhan Arslan Beyin bu ince düşüncesi bizleri çok mutlu etti. Kurumumuz her zaman olduğu gibi çalışanın yanında. Bölge müdürümüz Arslan, bizim daima yol göstericimiz hem de ufkumuzu açıyor. Hiçbir zaman da desteklerini esirgemiyor” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından tören anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.