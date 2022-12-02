Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ikincisinin Ankara’da yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ikincisinin Ankara’da yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İlki 2014’te Banjul’da yapılan Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ikincisini Ankara’da gerçekleştirdik. Eş başkanlığını Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh’le yaptığım Karma Ekonomik Komisyon görüşmeleri akabinde dün İkinci Dönem protokolünü imzaladık” ifadelerine yer verdi.
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