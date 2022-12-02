Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İlki 2014’te Banjul’da yapılan Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ikincisini Ankara’da gerçekleştirdik. Eş başkanlığını Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh’le yaptığım Karma Ekonomik Komisyon görüşmeleri akabinde dün İkinci Dönem protokolünü imzaladık” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Macar mevkidaşı Pinter ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Soylu, Macar mevkidaşı Pinter ile bir araya geldi

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