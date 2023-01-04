Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Ocak ayında 5 liranın dışında ekmeğin satılmasının gündemimizde olmadığını söylemiştik” dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Ocak ayında 5 liranın dışında ekmeğin satılmasının gündemimizde olmadığını söylemiştik” dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, federasyon genel merkezinde Ankara ve İstanbul’da uygulanacak ekmek fiyatlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Balcı, kasım ayında kamuoyunda ekmek fiyatları ile ilgili yer alan yanlış haberlerden dolayı basın açıklaması yapmak zorunda kaldığını ifade ederek, “Yapmış olduğumuz basın toplantısında aralık ayında ’ekmek 7,5 lira olacak, yılbaşından sonra da 10 lira olacak’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açık bir şekilde ifade etmiştik. Yine yapmış olduğumuz basın toplantısında ağustos-eylül ayından itibaren ülke genelinde kasım ve aralık ayında birçok vilayette 200 gram ekmeğin 5 lira, ekmeğin kilogramının 25 liradan satıldığını, aralık ayında ise 7,5 liranın gündemimizde olmadığını, hatta ocak ayında da 5 liranın dışında ekmeğin satılmasının gündemimizde olmadığını söylemiştik” dedi.

Ekmeğin kilogram fiyatının 25 liranın üzerinde olmayacağını ifade ettiklerini dile getiren Balcı, “4 lira ve 4,5 lira olan yerler ekmeği 5 lira yaptığında yeni bir fiyat artışı olarak düşünmemek gerektiğini de ifade etmiştik. Bugün gelinen noktada o gün söylediğimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Kasım ayında ülke genelinde Antalya’da, Kocaeli’nde, Düzce’de, Balıkesir’de, Bursa’da, Sakarya’da, İzmir’de, Çanakkale’de, Yalova’da, Manisa’da uygulanan fiyat gecikmeli olarak İstanbul ilinde ocak ayının 1’inde 5 lira olarak uygulanıyor. Ocak ayının 10’unda da Ankara’da 5 lira olarak uygulanacak. Kilogram fiyatına baktığımızda 25 liranın üzerinde o gün eylül, ekim, kasım ayında uygulanan fiyatı şu anda uygulamayan vilayetler gecikmeli olarak uygulamış oluyor. Dolayısıyla yeni yıla girmekle birlikte, asgari ücretin artmasıyla birlikte ekmek fiyatında ülke geneline bakacak olduğumuzda bir fiyat değişikliği kesinlikle söz konusu değildir” diye konuştu.

Girdilerde fazla bir artış olmaması durumunda geçmişte olduğu gibi halk için gerek fırıncı esnafı, gerek federasyon, gerek fırın çalışanı, gerekse ilgili bakanlıkların ne yapılması gerekiyorsa o çalışmaları yapacağını belirten Balcı, “Bizim amacımız her gelen maliyet artışını direkt hemen ekmeğe yansıtmak olmadı bugüne kadar, bundan sonra da olmayacak. Bizim dışımızda yapılan açıklamalara itibar edilmemesini söylüyoruz. Resmi tarifenin dışında gram ve fiyatta ekmek satılması kesinlikle yasal değildir ve ceza yaptırımları son düzenleme ile ciddi anlamda arttı. Bu konuda biz üyelerimizi genelgeyle uyardık. Yani resmi tarifede 200 gram 5 lira yazıyorsa, 200 gram 5 liradan satılacak. Kilogramına denk gelen 25 lira, 240 gram 6 lira yazıyorsa 6 liradan satılabilir. Bunun dışında tarifede yazılmayan bir gram ve fiyata ekmeğin satılması söz konusu olamaz. 2023 yılında asgari ücret 8 bin 500 lira, ekmek 5 lira. Türkiye genelinde 5 liranın üzerinde hiçbir yer yok. Bin 700 adet ekmek oluyor” ifadelerini kullandı.