Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu’nda hazırlanan başarılı sporcular, Türkiye Yüzme Federasyonu 2022 planlı faaliyet programında yer alan 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finalleri’nden toplamda 17 madalya ile dönerek büyük bir başarıya daha imza attı.

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu’nda hazırlanan başarılı sporcular, Türkiye Yüzme Federasyonu 2022 planlı faaliyet programında yer alan 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finalleri’nden toplamda 17 madalya ile dönerek büyük bir başarıya daha imza attı.

Mersin Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Federasyonu, 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finalleri’nde Şehitkamilli yüzücüler; 9 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya kazanarak kulvarlarda büyük bir başarı daha elde ettiler. 158 kulüpten 362 erkek, 318 kız olmak üzere toplam 680 sporcunun katıldığı müsabakada 11 sporcu ile yerini alan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, yüzme sporuna kazandırdığı yeni şampiyonların başarıyla bir kez daha haklı bir gurur yaşadı.

Yeşil-siyahlı kadroda Ece Erdoğan, Enes Çevik, Umut Dal, Doruk Üstün, Poyraz Ormanoğlu, serbest, kelebek, kurbağalama, sırtüstü ve karışık disiplinlerinde ödül kürsüsünde madalya sevinci yaşayan isimler oldular.

"Başarı geleneğimiz devam ediyor"

12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finalleri sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, organizasyonda dereceye giren sporcuları tebrik etti. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şu sözleri kaydetti:

“Alleben Yüzme Havuzlarımızda eğitim gören ve sonrasında yapılan yetenek taramaları neticesinde müsabık takımlarımıza kazandırılan yüzücülerimizin, ulusal bir platformda düzenlenen yarışlardan 17 madalya ile dönmesi bizleri gururlandırıyor. Verilen büyük emekler neticesinde her yaş grubunda farklı isimler birbirinden başarılı performanslarla başarı dolu deftere yeni notlar ekliyorlar. Dünden bugüne elde edilen Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonluklarına baktığımızda; azmin, kararlılığın, disiplinin, başarıyı ne kadar olumlu yönde etkilediğini görmememiz mümkün değil. Ben, bu başarıda emeği geçen başta sporcularımız olmak üzere, antrenörlerimize, idari kadromuza ve şüphesiz ki madalyaların bir diğer sahibi, kıymetli sporcu velilerimize yürekten teşekkür ediyorum.”