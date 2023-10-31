İsrail’in Gazze Şeridi’ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi büyük hasar aldı.

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin yakınlarını bir kez daha hedef aldı. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda, hastanenin 3’üncü katında büyük hasar meydana geldi.

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Kanser hastalarının tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz haftalarda yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı bölümler kapatılmıştı. Nüfusu 2.3 milyon olan Gazze Şeridi’nde 9 bin kanser hastası olduğu tahmin ediliyor.