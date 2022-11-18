Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde beşinci pencerede oynanan maçların tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, 533,9 puanla 16. sıradaki yerini korudu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde beşinci pencerede oynanan maçların tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, 533,9 puanla 16. sıradaki yerini korudu.

İspanya dünya sıralamasında ilk sıraya yükselerek tarih yazdı. İspanya, 12 yılı aşkın bir süredir birinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ardından dünya sıralamasında 2010’dan beri ilk sırada yer alan ikinci takım oldu.

İspanya 758,6 puanla ilk sırada yer alırken, onu 757,5 puanla ABD izledi. Sıralamanın ilk 10 sırası, Avustralya, Arjantin, Fransa, Sırbistan, Slovenya, Litvanya, Yunanistan ve İtalya değişmeden kaldı.

İspanya’nın ikinci sıradan birinciliğe sıçraması, son yıllarda gerçekleşen her turnuvada gösterdikleri tutarlılıktan kaynaklandı. İspanya, FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası ve FIBA EuroBasket 2022’de şampiyonluklar elde ederken, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek finallere ulaştı. 2017’den bu yana düzenlenen eleme turnuvalarında da puan toplamaya devam etti.

Bu arada ABD ise Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazandı ancak Dünya Kupası’na çeyrek finallerde veda etti ve FIBA AmeriCup 2022’de de üçüncü oldu.

İspanya, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri’nin en son penceresinde bir kez daha başarılı oldu ve İtalya ile Hollanda’ya karşı oynadıkları maçları kazanarak Dünya Kupası’na katılım hakkı elde etti.

Sıralamadaki en büyük sıçrayışı, kasım penceresindeki FIBA Asya Kupası 2025 Ön Elemeleri’nde oynadığı dört maçını da kazanıp 10 basamak yükselerek dünyada 92. sıraya yükselen Tayland yaptı.

FIBA Erkekler Dünya Sıralamasında ilk 20 sıra şu şekilde:

1 - İspanya: 758,6 puan

2 - ABD: 757,5 puan

3 - Avustralya: 740,3 puan

4 - Arjantin: 734,3 puan

5 - Fransa: 715 puan

6 - Sırbistan: 710,9 puan

7 - Slovenya: 704,3 puan

8 - Litvanya: 669,5 puan

9 - Yunanistan: 665,9 puan

10 - İtalya: 646,6 puan

11 - Almanya: 640,8 puan

12 - Çekya: 594,5 puan

13 - Brezilya: 593,6 puan

14 - Polonya: 591,3 puan

15 - Kanada: 575,5 puan

16 - TÜRKİYE: 533,9 puan

17 - Venezuela: 524,8 puan

18 - Karadağ: 515,6 puan

19 - Nijerya: 460,1 puan

20 - İran: 452,5 puan