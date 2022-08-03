Kırıkkale’nin ev sahipliğini yaptığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarının ardından sona erdi. Şampiyonada, erkeklerde ve kadınlarda 13 sıklette madalya dağıtıldı.

Kırıkkale’nin ev sahipliğini yaptığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarının ardından sona erdi. Şampiyonada, erkeklerde ve kadınlarda 13 sıklette madalya dağıtıldı.

Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu’nda geleceğin milli boksörlerinin altyapısını oluşturacak Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na, 56 ilden 963 sporcu katıldı. 660’ı erkek, 303’ü kadın boksörün mücadele ettiği şampiyona, final müsabakalarının ardından sona erdi. Şampiyonada, erkeklerde ve kadınlarda 13 sıklette madalya dağıtıldı. Müsabakaların ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, derece elde eden boksörlerin madalyalarını takdim etti.

Şampiyonaya 54 ilden sporcunun katıldığını ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Bu seneki Yıldızlar Boks Şampiyonası’na Kırıkkale ilimiz ev sahipliği yaptı. Çok yüksek katılımla bu ev sahipliğini gerçekleştirdik. Yaklaşık 54 ilden bu şampiyonaya katılım sağlandı. Şampiyona oldukça coşkulu bir şekilde gerçekleşti. İnanıyorum ki bugün şampiyon olan veya derece alan sporcularımızın arasında ileri de milli takım formasını giyecek sporcularda çıkacaktır. Aralarında çok yetenekli sporcuların olduğunu fark ettik" dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç de, "Kırıkkale’deki bürokrat dostlarımız ve boks severler büyük bir ev sahipliği yaptılar. Türkiye’de kimsenin kolay yapamayacağı çok büyük katılımın misafir edileceği çok cüzi bir ücretle bin kişiyi ağırlamak gerçekten hem bizi hem boks camiasını hem de spor severleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Erkekler 46 kiloda Emirhan Aktürk, 48 kiloda Muhammed Ali Demirezen, 50 kiloda Osmancan Osman, 52 kiloda Refik Kartal, 54 kiloda İbrahim Alp Bakır, 57 kiloda Alperen Yılmaz, 60 kiloda Abdullah Ömer Gökçe, 63 kiloda Mustafa Ömer Şahin, 66 kiloda Hüseyin Babat, 70 kiloda Tarık Ahmet Çelebi, 75 kiloda Polat Bekar, 80 kiloda Taha Turgut Tarhan ve 80 kiloda da Murat Taş birinci oldu.

Kadınlar 46 kiloda Rabia Eylül Duman, 48 kiloda Nisanur Kokduman, 50 kiloda Hümeyra Balta, 52 kiloda Melek Yiğit, 54 kiloda Pınar Benek, 57 kiloda Kader Odun, 60 kiloda Zeynep Sena Comart, 63 kiloda Esmaül Hüsna Babat, 66 kiloda Dilara Şak, 70 kiloda Yonca Gül, 75 kiloda Ruşen Eylül Önem Yılmaz, 80 kiloda Zeliha Yılmaz ve 80 kiloda Özumnaz Candar kategorilerinde birincilik elde etti.