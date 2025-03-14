Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ve Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, İHA’ya yaptığı özel açıklamada, "Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecindeki ilerleme, şüphesiz Ermenistan-Azerbaycan barış sürecini de olumlu etkileyecektir" dedi.

Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme sürecinde son dönemde çeşitli adımlar atılıyor. Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerini geliştirme yönündeki çabalarına dair önemli açıklamalar yapan Ermenistan yetkilileri, iki ülke arasında bazı somut adımların atıldığını belirtiyor. Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bulunan Ermenistan Ulusal Meclisi’nde Türk gazetecileri ağırlayan Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ve Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye-Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ve Ermenistan’ın kara sınırının açılması da dahil olmak üzere Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşmesinin beklendiğini ifade etti. İHA’nın sorularını yanıtlayan Rubinyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilme sürecinde son dönemlerde somut adımlara yönelik soruya, "Bazı adımlar hayata geçirildi. Örneğin Erivan ile İstanbul arasındaki uçuşların yeniden başlatılması, ülkelerimiz arasında hava taşımacılığı ticaretinin başlaması gibi. Sınırdaki tarihi askeri köprünün yeniden inşa edilmesi gibi hala üzerinde çalıştığımız bazı anlaşmalar var. Ancak şu ana kadar yaptığımız en önemli anlaşma, Ermenistan tarafından üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahiplerine kara sınırının açılması anlaşması oldu. Bunu gerçekleştirebilmek için yapmamız gereken her şeyi yaptık ve kontrol noktasını tamamen yeniledik. Şimdi Türk tarafının da üzerine düşeni yapıp, üç yıl önce yaptığımız bu anlaşmayı hayata geçirmesini bekliyoruz. Ve bunun gerçekleşeceğini umuyoruz" yanıtını verdi.

"Sınırın açılması Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler için de büyük ekonomik fırsatlar doğuracaktır"

Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasıyla kaydedilecek ekonomik gelişmelere değinen Rubinyan, "Sınırın açılması sadece Ermenistan için değil, aynı zamanda Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler için de büyük ekonomik fırsatlar doğuracaktır. Çünkü bence açık bir sınırın kapalı bir sınırdan daha iyi olduğu konusunda bir mutabakat var. Bu kadar basit. Bu, sadece ekonomik anlamda değil, bireyler arası temaslar ve diğer birçok alanda da geçerli. Ve bu şüphesiz Ermenistan, Türkiye ve bölgedeki diğer tüm ülkeler ve ötesi için faydalı olacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile normalleşme Ermenistan-Azerbaycan barış sürecini olumlu etkileyecektir"

Rubinyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin Ermenistan’ın bölgedeki diğer ülkelerle, özellikle de Azerbaycan ile ilişkilerini nasıl etkileyeceğine yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bence bu, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri en olumlu şekilde etkileyecektir. Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecindeki ilerleme, şüphesiz Ermenistan-Azerbaycan barış sürecini de olumlu etkileyecektir."

"Ülkelerimiz arasındaki sınır, ayrılığın bir simgesi olmamalı, işbirliğinin bir simgesi haline gelmelidir"

Türk vatandaşlarına seslenen Ruben Rubinyan, "Bence hem Ermenistan halkı hem de Türk halkı, ülkelerimiz arasındaki normal ilişkileri görmeyi hak ediyor. Ülkelerimiz arasındaki sınır, ayrılığın bir simgesi olmamalı, işbirliğinin bir simgesi haline gelmelidir. Bu, hem Ermenistan’ın hem de Türkiye’nin çıkarına olan bir durumdur. Bu yönde çok çalışıyoruz ve ilerleme görmeyi umuyoruz. Bunun büyük ölçüde Türkiye’nin siyasi iradesine bağlı olduğunu da unutmamalıyız" dedi.