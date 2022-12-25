Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nin 13. haftasında maçında Alanya Belediyespor, İstanbul Okyanus Koleji Spor Kulübü’nü konuk etti. Müsabakanın ilk setinden son setine kadar üstün mücadele eden Alanya Belediyespor maçı 3-0 kazandı. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, oyuncu ve teknik heyeti kutlayarak, "Efeler Lig’i yolunda Alanya efelerine başarılar dilerim" dedi.

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