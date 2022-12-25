Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nin 13. haftasında Alanya Belediyespor, evinde ağırladığı İstanbul Okyanus Koleji Spor Kulübü’nü 3-0 yendi.

Takla atıp 100 metre sürüklenen otomobilde can pazarı Takla atıp 100 metre sürüklenen otomobilde can pazarı

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nin 13. haftasında Alanya Belediyespor, evinde ağırladığı İstanbul Okyanus Koleji Spor Kulübü’nü 3-0 yendi.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nin 13. haftasında maçında Alanya Belediyespor, İstanbul Okyanus Koleji Spor Kulübü’nü konuk etti. Müsabakanın ilk setinden son setine kadar üstün mücadele eden Alanya Belediyespor maçı 3-0 kazandı. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, oyuncu ve teknik heyeti kutlayarak, "Efeler Lig’i yolunda Alanya efelerine başarılar dilerim" dedi.