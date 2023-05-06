Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2023’ün 1. ayak yarışmaları, İzmir’in Bergama ilçesinde törenle start aldı.

Bergama Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan, iki gün boyunca sporcuların kıyasıya yarışacağı Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2023 heyecanlı başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda 1. ayak yarışları için düzenlenen törende Belediye Başkanı Hakan Koştu ve protokol üyeleri, yarışın startını verdi. Daha sonra Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışçılar, Kozak Enduro Parkuru’na geçti. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yarışlara ev sahipliği yapan Bergama’da, Türkiye’nin tanınmış ATV ve endurocuları en iyi puanı almak için bütün hünerlerini sergileyecek.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. ayak yarışlarına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Kadim şehrimiz Bergama; tarih, kültür ve turizmi başta olmak üzere vizyon projelerimizle birlikte her geçen gün bir mücevher gibi parlamaya devam ediyor. Ev sahipliği yaptığımız her etkinlik ve yarışmanın Bergama’mızın tanıtımına katkısı büyük olmaktadır. Yarışların kazasız, belasız tamamlanması temennisiyle tüm sporculara başarılar diliyorum" diye aktardı.

Öte yandan, Kozak’ta Ekstrem Test Parkuru’nu deneyimleyecek olan sporcuların, yarın Kozak Zirve Kafe karşısındaki parkurda adrenalini yüksek en iyi yarışları yapacağını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Saat 10.00’da başlayacak olan seyir keyfi yüksek yarışlara ve 16.30’daki kupa törenimize, İzmir’imiz, çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlarımız ve hemşehrilerimi bekliyorum" dedi.

Yarışlar için Cumhuriyet Meydanı’ndan servis kalkacağını belirten Başkan Koştu, "Servislerimiz saat 11.00 ve 13.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndan hareket edecek" şeklinde konuştu.