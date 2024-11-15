Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nda 2024 sezonun son yarışları Fethiye’de düzenleniyor. Akdeniz Off Road Park’taki yarışlar, motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 2024 sezonunun son yarışları için Fethiye’de hazırlıklarını sürdürüyor. Fethiye, 16-17 Kasım 2024 tarihlerinde Türkiye genelinden yüzlerce motosiklet tutkununa ev sahipliği yapacak. Yarışlar, Fethiye’de bulunan Akdeniz Off Road Park’ta düzenlenecek.

Şampiyona, EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, Veteran, Kadınlar, Gençler, ATV1 ve ATV2 olmak üzere birçok sınıfta gerçekleştirilecek.