Hepsiburada, 2024 yılının en çok satan kitaplarını açıkladı. 10 milyon adetlik satışa ulaşan kitap kategorilerinde çocuk kitapları zirvede yer alırken, edebiyat, kişisel gelişim ve eğitim kategorileri de büyük ilgi gördü.

Hepsiburada, 2024 yılının en çok satan kitaplarını duyurdu. Türkiye bu yıl kitap tercihini özellikle çocuk kitaplarından yana kullandı. Yıl boyunca Hepsiburada platformunda 250 binden fazla farklı kitap listelenirken, 10 milyon adet kitap okurlarla buluştu. Kitap kategorilerinin bir numarasında çocuk kitapları yer aldı.

En fazla online sipariş verilen çocuk kitaplarında ilk sırayı Çağrı Odabaşı’nın “Genel Kültür Kitabım - Büyüyorum” kitabı aldı. Listenin devamında “Büyük Sorular Kitabım”, “Sevginin Gücü”, “Konuşturan Sorular” ve “Cumhuriyet’in İlk Sabahı” kitapları yer aldı.

2024’ün en çok satan yazarları

2024 yılında en çok satan yazarlar arasında birinci sırayı Pierre Franckh aldı. Franckh’in “Rezonans Kanunu” isimli kitabı 2024 yılının en çok aratılan ve en çok satın alınan kitap oldu. Bunu Ahmet Ümit’in "Yırtıcı Kuşlar Zamanı" isimli kitabı ve Matt Haig’in “Gece Yarısı Kütüphanesi” isimli kitabı takip etti. 2024 yılında en çok aranan yazar ise Şermin Yaşar oldu.

2024 yılında yayımlanarak en iyi çıkış yapan eserler arasında Ahmet Ümit’in “Yırtıcı Kuşlar”, Sally Roney’in “Intermezzo” ve Matt Haig’in “Hayat İmkansız” kitapları öne çıktı. Özellikle Ahmet Ümit’in yeni kitabı “Yırtıcı Kuşlar Zamanı”, ön siparişe açıldığı ilk gün 1.000’den fazla sipariş aldı. Hepsiburada ve Yapı Kredi Yayınları iş birliğiyle gerçekleştirilen bu lansman, yılın en başarılı kitap tanıtımları arasında yer aldı.

Listelere en çok eklenen kitaplarda ise edebiyat kategorisinde Pierre Franckh’ın “Rezonans Kanunu”, çocuk kitaplarında “Genel Kültür Kitabım-Büyüyorum” ilk sırayı aldı.

2024 yılına ait türlere göre yapılan kırılımlarda en çok satan kitap kategorileri ve popüler kitaplar aşağıdaki gibi sıralandı:

En çok satan 5 kategorinin popüler 5 kitabı

Çocuk:

Genel Kültür Kitabım - Büyüyorum - Çağrı Odabaşı

Büyük Sorular Kitabım (Ciltli) - Sandra Lebrun Et Loic Audrain

Sevginin Gücü - Caroline Richards

Konuşturan Sorular Ses Kartları ve Kitap Seti - Gülşah Mutlu

Cumhuriyet’in İlk Sabahı - Şermin Yaşar, İlber Ortaylı

Yerli Edebiyat:

Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit

Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar

4 Gün 3 Gece - Ayşe Kulin

Salkım Sokak No: 3 - İclal Aydın

Kader Oyunu - Ergün Kazanır

Yabancı Edebiyat:

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Martin Eden - Jack London

Hayat İmkansız - Matt Haig

Kızıl Karma - Jean-Christophe Grangé

İntermezzo - Sally Rooney

Kişisel Gelişim:

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Geliştiren Anne-Baba - Doğan Cüceloğlu

Atomik Alışkanlıklar - James Clear

İktidar: Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası - Robert Greene, Joost Elffers

Kalk Bi Dopamin Demle - Serkan Karaismailoğlu

Eğitim:

Sıfır Risk Soru Bankası

8.Sınıf Güçlendiren Matematik Nesil Sorularla Soru Bankası

2025 TYT 70 Günde Matematik Kampı Video Ders Kitabı ve 70 Günde TYT Matematik Soru Bankası Seti

TYT AYT Geometri Video Ders Kitabı

4. Sınıf Tüm Dersler Zoru Bankası

2024 yılında en çok satan yayınevleri:

Çocuk Kitapları: Sincap Kitap, İş Bankası Kültür Yayınları, Timaş Çocuk, Doğan Çocuk, Yapı Kredi Yayınları, Yükselen Zeka, Beta Kids, Altın Kitaplar, Domingo Yayınevi, Yükselen Zeka

Edebiyat Kitapları: İş Bankası Kültür Yayınları, Kronik Kitap, Epsilon Yayınevi, Doğan Kitap, Can Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, İndigo Kitap, Koridor Yayıncılık, Destek Yayınları, Hayykitap

Eğitim Kitapları: Tonguç Akademi, Hız Yayınları, Ankara Yayıncılık, ÜçDörtBeş Yayınları, Fenomen Yayıncılık, Yediiklim Yayınları, Benim Hocam Yayınları, Kr Akademi Yayınları, Bilgi Sarmal Yayınları, Arı Yayıncılık