Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Adana İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Sayın Mustafa Yalınız'ı makamında ziyaret ettiler.

Emekli Astsubaylar Derneği Adana İl Başkanı Sayın Oğuz ŞAHİN, Kadın Kolu Başkanı Sayın Gülşah GÖL ve üyeler Halil AYSAN ve Mustafa UÇAR ile birlikte Emekli Astsubaylar Derneği'nin faaliyetleri ve ilerleyen süreçte yapılacak olan etkinlikler ve Emekli Astsubay Özlük Hakları konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Adana'nın yerel güvenlik sorunları ve Adana'nın gelişimine yapılabilecek müşterek ne gibi projelerin hayata geçirilebileceğine dair konular ele alındı.