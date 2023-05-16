Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu yazılı açıklama yaparak, “Bizler, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu yönetimi ve üyeleri olarak, 28 Mayıs günü de, tüm gücümüzle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında olacağız. 28 Mayıs’ta da oyumuz Recep Tayyip Erdoğan’a. Herkesi o gün eksiksiz olarak sandıklara bekliyoruz” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı’na oylarıyla destek veren federasyon üyeleri ile Ülkücü camiaya teşekkür etti. Kavuncu, tıpkı 14 Mayıs’ta olduğu gibi, 28 Mayıs’taki seçimlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini söyledi.

Başkan Kavuncu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bir demokrasi şöleni gibi geçen 14 Mayıs Milletvekilliği Genel Seçimi, ülkemizin yüz akı Cumhur İttifakı’nın kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu büyük zaferde elbette, federasyonumuzun çağrısıyla sandık başına giden ve Cumhur İttifakı’na desteklerini esirgemeyen değerli üyelerimizin payı büyüktür. Başta Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu ve teşkilatları ve aynı zamanda Tarım Gıda Sanayi Konfederasyonuna bağlı, 16 federasyonumuzun teşkilatları ve üyeleriyle birlikte 700 bin oy Cumhur İttifakı’na gitmiştir ve teşkilatlarımız hem Milliyetçi Hareket Partisi’ni hem de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemiştir. Bu destek ile MHP’nin oy oranı yüzde 11’e kadar yükselmiştir. Ayrıca MHP, çok sayıda ilde kıl payı milletvekilliğini kaybetmiştir. Bu kritik seçimlerde desteklerini esirgemeyen yüce Türk milletine, ’Bir oy MHP’ye, bir oy Recep Tayyip Erdoğan’a’ diyerek sandıklara koşan sevgili Konfederasyon ve Federasyon teşkilatlarımıza, üyelerimiz ile ailelerine ve ittifakımıza oy veren herkese sonsuz teşekkür ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz”

Başkan Kavuncu, ikinci tura kalan ve 28 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi için de kararlarının değişmediğini ifade ederek, "Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a desteğimizi daha önce defalarca, güçlü bir şekilde belirtmiştik. Sadece o zaman değil, yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda da, federasyon olarak desteğimiz hem de artarak devam edecek. Bizler, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu yönetimi ve üyeleri olarak, 28 Mayıs günü de, tüm gücümüzle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında olacak, ailelerimizle birlikte sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz. 28 Mayıs’ta da oyumuz Recep Tayyip Erdoğan’a. Herkesi o gün eksiksiz olarak sandıklara bekliyoruz” diye konuştu.