Türkiye, 119 ülkenin katıldığı gıda fuarı SIAL Paris’te milli katılım düzenleyen ülkeler arasında birinci sırada yer aldı. Türk firmaları genel sıralamada ise pandemi öncesindeki gibi İtalya ve İspanya’nın ardından dünya 3’üncüsü oldu.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek inovasyon fuarlarından SIAL, Fransa’nın başkenti Paris’te pandemi sonrası 119 ülkeden gıda profesyonellerine kapılarını açtı. Fuara bu yıl 345 firma ile katılan Türkiye, SIAL’de bir organizatör tarafından milli katılım düzenleyen ülkeler arasında ilk kez birinci ülke oldu. Türkiye, genel sıralama olarak adlandırılan milli ve bireysel katılımcı sayısı ile metrekare toplamında ise İtalya ve İspanya’nın ardından 3’üncü büyük yabancı katılımcı ülke olarak açıklandı. SIAL’de bu yıl ilk defa süt ürünleri bölümünde de Türkiye milli katılım düzenlenmesi önemli bir gelişme olarak dikkati çekti. Ayrıca fuar idaresi SIAL’e katılan bir Türk firmasının ürettiği zeytinyağını inovatif ürün olarak seçilmesi de takdir topladı.

İki yılda bir gerçekleştirilen fuarın milli katılımlar için ayrılan bölümünde Türkiye stantlarını 36 yıldır İstanbul Ticaret Odası (İTO) düzenliyor. Bu ortak alanda bu yıl 270 Türk firması stant açtı. 75 Türk firması da SIAL’e farklı salonlardaki bireysel stantlarıyla katılıyor. Milli stantlarda Türkiye’nin dört bir yanından firmalar yer alıyor.

Fuarın bu yılki teması: Değişime sahip ol

Gıda endüstrisinin dünyadaki en iyilerini tek bir fuarda buluşturan SIAL Paris’in bu yılki teması “Değişime sahip ol” (Own the change) olarak belirlendi. SIAL 2022’de Türkiye milli standı 8 ayrı ihtisas salonunda yer alıyor. Bu salonlar şunlar: Genel gıda, bisküvi, çikolata, şekerleme, içecekler, dondurulmuş gıda, gıda ekipman ve teknolojileri, süt ve süt ürünleri, et ve kümes hayvanları ve organik gıda.

Fuarda İTO’nun yayınladığı ’İstanbul Mutfağında Ahenk ve Lezzet’ kitabı da SIAL ziyaretçilerine ve profesyonellere tanıtılıyor. Kitapta tatları, sofraları, ikramları, çeşnileri, kurumları, perhizleri, bayramları, kültürler ve tarihi arka planı ile İstanbul mutfağı hakkında bilgiler veriliyor.

Fuara çevrimiçi katılan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “SIAL gibi bir dünya sofrasında milli katılımda en büyük yabancı katılımcı olmamız, salgın sonrasında Türk girişimcisinin küresel rekabette en önde yer alma kararlılığının bir delili. Biz hammaddelerimizi kendimiz işleyip onlara değer katabiliyoruz. Altına kanmıyor, toprağa inanıyoruz. Anadolu bize vatan oldu, Anadolu bizi mümbit topraklarıyla doyuran ana oldu” dedi.

Avdagiç, “SIAL 1986 Türkiye milli katılımı yaklaşık 100 metrekarede 10 firma ile gerçekleştirmiştik. Bu marka fuara Türkiye milli iştirakimiz 1980’li yıllardan bu yana sürekli arttı. 2022’de ise geçmişteki tüm çalışmaların grafiğini geçtik. SIAL’deki 36 yılımızın sonunda SIAL’de bir kez daha gördük ki, firmalarımız tarım ve gıda sektörünü yüksek teknolojiyle buluşturulup, yüksek kaliteli, sağlıklı ürünler ortaya koyuyorlar. Bir başka ifadeyle gıdanın tüm süreçlerinde etkin olmamız memnuniyet verici” dedi.

Avdagiç, dünyanın Covid-19 salgını ile birlikte yeniden icat ve global sosyal sorumluluk periyodundan geçtiğini ve bu sürecin halen devam ettiğini kaydetti.

“Her bir ürüne daha fazla katma değer ilave etmeliyiz”

Küresel gıda endüstrisindeki gelişmelerin iki konunun önemini yeniden hatırlattığını kaydeden Şekib Avdagiç, “Birincisi, gıda potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmeli ve tarımsal hasılamızı artırmalıyız. Bu ise ancak teknolojiyi gıda üretimine entegre etmekle mümkündür. İkincisi ise gıdada kendimize yeterli olmak ya da üretimde birinci veya ilk beşte yer almak yetmez. Ürettiğimizi işlemeliyiz, her birinde ürüne daha fazla katma değer ilave etmeliyiz” dedi.

Gıda sektörünün tüm sektörlerin başlatıcısı ve devamlılığı sağlayan tek sektör olduğunu belirten Avdagiç, şöyle devam etti: “Artık dünyada bir numaralı gündem maddesi, gıdadır. Kovid-19 salgınıyla öğrendik ki, gıda ve ona bağlı tüm sektörler, günümüzün en stratejik sektörleri haline gelmiştir. İçinde hammadde temini vardır, enerji kullanımı vardır, atık yönetimi vardır, işleme ve ambalaj vardır, yine dağıtım kanalları gibi birçok alan vardır.”

Türkiye dünyanın en büyük 10’uncu tarım ülkesi

Şekib Avdagiç, iklim değişikliğinin küresel gıda güvenliği için önemli bir tehdit olduğuna da dikkati çekti. Avdagiç, “Bu tehdidin kuraklık ve sıcak dalgaları sebebiyle kahveden levrek balığına kadar küresel gıda fiyatlarını daha da artıracağı görülüyor. Uzmanlara göre küresel ısınma 1.5 santigrat dereceye ulaşırsa, dünyadaki tarım arazilerinin yüzde 8’i tarım için uygunsuz hale gelecek” dedi.

Türkiye’nin gıda ihracatı rakamlarına değinen Şekib Avdagiç, TÜİK verilerine göre 2021’de gıda ürünleri sektörümüz 22.2 milyar dolarlık ihracat, 16.7 milyar dolarlık ithalat yaptı. Yani sektör 2021’de 5.5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi” dedi.

Avdagiç, şunları söyledi: “Türkiye, 48 milyar dolarlık tarımsal hasılası ile dünyanın en büyük 10’uncu tarım ülkesi konumunda. Sektörde son 5 yılda 1 milyar dolara yakın doğrudan yabancı yatırım yapıldı. Türkiye, 2022 yılının ilk 7 ayında 13.8 milyar dolarlık gıda ürünleri ihracatı yaptı. 2022 yılında 2021 yılının toplam ihracat rakamı olan 22 milyar doların da aşılacağını öngörüyoruz. Tarımda, gıdada üretim ve işleme potansiyeli ve kapasitesi Türkiye kadar büyük olan bir ülkenin, hayalleri de büyük olmak zorunda. Bizim gıda ürünlerinde kısa vadeli ihracat hedefimiz 30 milyar dolar sınırını aşmak.”

Fuar, trafik sıkışıklığını önlemek ve ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak için ilk defa bu yıl Cumartesi açılacak.

300 bin ziyaretçi beklenen fuar, 5 gün açık kaldıktan sonra 19 Ekim’de kapılarını 2024’e kadar kapatacak.