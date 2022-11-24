Kastamonu’da konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da ilk, dünyada da 4. sırada yer aldığını söyledi.

Kastamonu’da konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da ilk, dünyada da 4. sırada yer aldığını söyledi.

Ormancılık ve tabiat turizmi alanlarında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi’nde, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in konuşmacı olarak katıldığı “Geçmişten Günümüze Türkiye Ormancılığı” konferansı düzenlendi. Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye’nin dünya orman varlığı sıralamasında 46. sıradan 27. sıraya yükseldiğini, bu sayede orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında dünyada 6. Avrupa’da ise ilk sırada yer aldığını belirterek, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da ilk, dünyada 4. sırada yer aldığını söyledi.

20 yıl öncesine göre 20,8 milyon olan orman varlığının bugün itibariyle 2 milyon 300 bin hektar artırarak 23.1 milyon hektara ulaştırdığını ifade eden Karacabey, bunun ülkenin yüzde 29,6’sının ormanlarla kaplı olması anlamına geldiğini ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında orman varlığını yüzde 30’una ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Karacabey, ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye’nin dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

Konferansın açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu Üniversitesinin ormancılık ve tabiat turizmi alanlarında ihtisaslaştığını hatırlatarak, Orman Genel Müdürlüğü ile ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Küçük, “Geçmişten Günümüze Türkiye Ormancılığı” konferansının Türkiye ormancılığının resmini ortaya koyması ve gelecek için yol haritasının belirlenmesi bakımından ehemmiyet arz ettiğini kaydetti. Konuşmanın ardından konferans, soru-cevap kısmıyla devam etti.

Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, konferans için gittiği Kastamonu Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ı da ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ve Orman Bölge Müdürlüğü heyeti yer aldı. Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük, Prof. Dr. Kasım Yenigün ve Prof. Dr. Mehmet Atalan da hazır bulundu.

Görüşmede, Kastamonu Üniversitesi’nin ihtisas sahası olan ormancılık ve tabiat turizmi alanı başta olmak üzere yürütülen, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalardan bahseden Rektör Topal, Orman Genel Müdürlüğü ile devam eden güçlü iş birliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, nazik ziyaretlerinden ötürü Karacabey’e teşekkür etti.

Orman Genel Müdürü Karacabey ise Orman Genel Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi arasında devam eden iş birliklerinin daha da geliştirilmesi noktasında gereken desteği vereceklerini belirterek, ilgi ve misafirperverliklerinden ötürü Rektör Topal’a teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin sonunda Rektör Topal, Orman Genel Müdürü Karacabey’e Kastamonu Üniversitesine vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim etti.