Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde yarış severler için açtığı Kepez Drag Pisti’nde Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)’nun 2023 yarış takviminde yer alan KIA Öztopaklar Türkiye Drag Şampiyonası’nın 1. Ayak Yarışı 15-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Motor ve otomobil sporlarına büyük önem veren Kepez Belediyesi, sık sık düzenlediği drag yarışlarıyla hız tutkunlarını Kepez’de bir araya getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Otodrag tutkunlarını Kepez’de buluşturan Kepez Belediyesi, bu hafta sonu da motor tutkunlarını ağırlıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2023 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 1. Ayak Yarışları, iki gün boyunca Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla Odabaşı Mahallesi’ndeki Kepez Drag Pisti’nde gerçekleştiriliyor. Kepez Drag Pisti’nde motosikletlerin 402 metre süren yarışı Süper Street, Pro Street, Street2, Street750, Street600, Standart1, Standart2, Pro200, Pro300 ve Kadınlar sınıfında düzenlenecek. Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katılacağı yarışlar 15 Temmuz Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. 16 Temmuz Pazar günü ise birbirinden heyecanlı yarışlar Kepez Drag Pisti’nde düzenlenecek. Nefeslerin tutulduğu yarışlarda, motor tutkunları birincilik kupası için kıyasıya mücadele ederken, tribünleri dolduran izleyicilerde adrenalin yüklü yarışları izlemenin keyfini yaşayacak.