Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde açtığı Kepez Drag Pisti, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)’nun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 2. Ayak Yarışı’na ev sahipliği yapacak.

Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde açtığı Kepez Drag Pisti, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF)’nun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 2. Ayak Yarışı’na ev sahipliği yapacak.

Kepez Belediyesi, sık sık düzenlediği drag yarışlarıyla hız tutkunlarını Kepez’de bir araya getiriyor. Geçtiğimiz günlerde otodrag tutkunlarını Kepez’de buluşturan Kepez Belediyesi, bu hafta sonu da motor tutkunlarını ağırlıyor. Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’ndeki yarış pistinde 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde motodrag heyecanı yaşanacak. Kepez Drag Pisti’nde motosikletlerin 402 metre süren yarışı Süper Street, Pro Street, Street2, Street750, Street600, Standart1, Standart2, Pro300 ve Kadınlar sınıfında düzenlenecek.

Gaziantep Motosiklet Kulübü tarafından organize edilecek yarışlara Türkiye’nin dört bir yanından sporcular katılacak. Yarışlar 24 Eylül Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. 25 Eylül Pazar günü ise birbirinden heyecanlı yarışlar Kepez Drag Pisti’nde düzenlenecek. Nefeslerin tutulduğu yarışlarda, motor tutkunları birincilik kupası için kıyasıya mücadele ederken, tribünleri dolduran izleyicilerde adrenalin yüklü yarışları izlemenin keyfini yaşayacak.