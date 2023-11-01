Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Yürütücülüğünü Yaptığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1007 KAMAG projesinin tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

MSKÜ’lü araştırmacılardan Dr. Öğretim Üyesi M. Ersen Aksoy’un projenin Muğla ayağı yürütücüsü, Araştırma Görevlisi Dr. Esra Çetin ve Öğretim Görevlisi Dr. Özlem Yılmaz Aksoy’un araştırıcı olduğu ‘Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi’ başlıklı proje, 5.5 milyon TL bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.

Yürütülen deprem araştırmaları projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katıldığı törenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kamuoyu ile paylaşıldı. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, diğer yürütücü üniversitelerin rektörleri ile birlikte imza törenine katıldı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğinin müşteri kurum olduğu ve toplamda 100 milyon TL bütçeye sahip proje çerçevesinde Türkiye’de deprem üreten birçok fay araştırılacak.

Türkiye diri faylarının paleosismolojik özelliklerini inceleyerek, bulundukları bölgeler için, yerleşim alanlarını etkileyebilecek nitelikte deprem senaryolarını ortaya koymak amacıyla oluşturulan proje sayesinde ihtiyaç doğrultusunda üniversitelerden konu uzmanı araştırmacılar ilgili kurum ile güç birliği yapacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi araştırmacılarla birlikte projede yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsünden Prof. Dr. Mehmet Akif Sarıkaya, Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsünden Prof. Dr. Uğur Avdan ve Dr. Öğretim Üyesi Resul Cömert, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Erman Özsayın, Niğde Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Dilek Şatır-Erdağ ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum bursiyerleri Muhammed Nur Abdullah (MSKÜ), Atilla Koyuncu (MSKÜ) ve Yaren Sena Çetin (HÜ), proje dahilinde Muğla il merkezi ve yakın çevresinde yer alan Muğla fayı, Yatağan fayı ve Beyağaç faylarının deprem tehlikesini tanımlayacak.