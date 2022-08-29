Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mustafa Sarıgül mesajında, “1071 Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’nun kapılarını açan ecdadımız sayesinde bu topraklarda bir vatan kurduk. Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki Mondros Mütarekesi’yle yurdumuzun dört bir yanı işgal edildi. Vatanımız elimizden alınmak istendi. Tarih boyunca özgür yaşamış Türk milleti olarak bu işgale boyun eğmedik, büyük Atatürk’ün etrafında toplandık; milletçe şahlandık, İstiklâl Savaşı’nı başlattık. 26 Ağustos’ta Kocatepe’den başlayan Büyük Taarruzu, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle zafere ulaştırdık. İşgalci emperyalistlere diz çöktürdük. 30 Ağustos Türk milletinin yeniden hayata dönüşüdür. 30 Ağustos bizi sömürge olmaktan kurtaran ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran zaferin adıdır. 100. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu düşüncelerle kutluyor, büyük komutan Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımızı korumak için can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; silahlı kuvvetlerimiz ile aziz milletime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.