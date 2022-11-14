Büyük İstanbul Buluşması’nda konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "TOGG’a gittiğim için okumuş cahiller bize neler söylediler. O okumuş cahiller bilsin ki Türkiye Değişim Partisi’ Türkiye’mizin yararına olan her olayı destekler. Yerli malı yurdun malı herkes TOGG’u kullanmalı’’ dedi.

Büyük İstanbul Buluşması’nda konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "TOGG’a gittiğim için okumuş cahiller bize neler söylediler. O okumuş cahiller bilsin ki Türkiye Değişim Partisi’ Türkiye’mizin yararına olan her olayı destekler. Yerli malı yurdun malı herkes TOGG’u kullanmalı’’ dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şişli’deki bir alışveriş merkezinin konferans salonunda partisinin düzenlediği Büyük İstanbul Buluşması’na katıldı. Düzenlenen buluşmaya Sarıgül’ün yanı sıra TDP İl Başkanları ve protokol üyeleri de katıldı.

"Tiktok’a girince bizi eleştirenler, onlar da Tiktok’a girmeye başladılar’’

Büyük İstanbul Buluşması çerçevesinde gündeme ilişkin açıklama yapan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yazılı ve görsel medyada internet medyasında en çok görünen parti biziz. Sosyal medyada yapamazsınız, edemezsiniz dediler. Başaramazsınız dediler. Hele bazıları ‘Tiktok’ta ne işin var’ dediler, ‘Tiktok’ta ne arıyorsun’ dediler ama Karınca Birlikleri Başkanı beni Tiktok’tan gördü. O gün Anıtkabir’e gittiğim zaman saat 11’den akşam saat 6 buçuğa kadar binlerce gençle orada resim çektirdim. Şunu unutmayın ki Tiktok’a girince bizi eleştirenler, onlar da Tiktok’a girmeye başladılar. Tüm siyasi genel başkanları, hoş geldiniz’’ dedi.

‘’Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle. Hoş Geldin TOGG’’

Konuşmasına devam eden Sarıgül, ‘’TOGG fabrikasına gittiği için eleştirildiğini söyleyen Sarıgül “TOGG’a gittim. TOGG’u ziyaret ettim. Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı’ dedim. TOGG’a gittiğim için Twitter’daki okumuş cahiller bize neler söylediler. O okumuş cahiller bilsin ki Türkiye Değişim Partisi’ Türkiye’mizin yararına olan her olayı destekler. Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle. Hoş Geldin TOGG. Yerli malı yurdun malı herkes TOGG’u kullanmalı” ifadelerini kullandı.