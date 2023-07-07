Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bolu Valiliği iş birliğinde Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Yıldızlar-Masterlar 9 Temmuz Pazar günü Bolu’da başlayacak.

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Bolu’da başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bolu Valiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Yıldızlar-Masterlar şampiyonası 9 Temmuz Pazar günü start alacak. Çakmaklar Çamlığı mevkii, Offroad yarışma alanında gerçekleşecek olan şampiyona için 8 Temmuz Cumartesi günü Karaçayır Spor Kompleksi’nde numara dağıtımı ve resmi antrenman yapılacak. Masterlar uzun parkur, U17, U15 ve U12 kategorisindeki yarışlar 9 Temmuz Pazar günü offroad yarışma alanında başlayacak. Ödül töreni yarışların ardından saat 14.00’ te gerçekleştirecek.