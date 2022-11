Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yılında Mersin’de törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldı. Tören, Vali Pehlivan, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer’in ardından kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinin Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla da 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören, Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası tarafından ’Atatürk’ün sevdiği şarkılar’ konseriyle sona erdi.

Törenin sonunda açıklama yapan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 84’üncü yılında milletçe saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, içerisinde bulunulan imkansızlık ve yokluklara rağmen milletine duyduğu güveni ve inancını hiç kaybetmeyen, yaktığı bağımsızlık ateşi ile milletimizin yeniden ayağa kalkmasını sağlayan, sadece şanlı tarihimize değil aynı zamanda dünya tarihinde de derin izler bırakan ve böylelikle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan büyük bir komutan ve büyük bir devlet adamıdır. Atatürk’ün önderliğinde ecdadımızın uğruna nice canlar vererek, bizlere ebedi vatan kıldığı bu topraklar üzerinde yükselen cumhuriyetimizi millet olarak daima daha ileri noktalara taşımak, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için bu aziz milletin her bir ferdi olarak var gücümüzle çalışmaya, millet ve devlet olarak her alanda kalkınmak ve gelişimimizi sürekli kılmak için tek yumruk, tek yürek olarak her geçen gün takdire şayan ilerlemeler kat etmeye ve Cumhuriyetimizi çok daha güçlü yarınlara taşımaya azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 84.yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Mustafa Kemal Atatürk’ün çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Büyük asker, büyük devlet adamı, feraset sahibi, büyük bir düşünür, büyük bir siyaset adamı. İnsanlara ait bütün özellikleri bünyesinde barındıran bir insandı. Ulu Önderimize 84 yıl sonra bugün Allah’tan rahmet diliyorum, ruhu şad olsun. Bugün Türkiye çağdaş, dünyayla rekabet edebilecek mücadele içerisinde ise bu gücün önemli kaynağı işte cumhuriyetin ilk yıllarında atılan temellerdir. Halen bu bina o temeller üzerinde yükseliyor" diye konuştu.