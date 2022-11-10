Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84’üncü yıl dönümünde, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla’da da çeşitli etkinlikler ile anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84’üncü yıl dönümünde, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla’da da çeşitli etkinlikler ile anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84’üncü yıl dönümünde Tuzla’da çeşitli etkinlikler ile anıldı. Anma programlarının ilki Tuzla Sahil Tören Alanı’nda düzenlendi. Törende Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, muhtarlar, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile Çelenk Sunma Töreni düzenlendi. Programların ikincisi ise Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki çocukların okul öncesi eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde düzenlendi. Tuzlalı minikler, 8 merkezdeki AÇEM’lerde şiir, işaret dili gösterisi ve tiyatro gösterileri ile Mustafa Kemal Atatürk’ü andılar. Diğer bir programda ise Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evleri öğrencilerinin gözünden hazırlanan Atatürk eserleri, Rumeli Kültür Merkezi’nde sergilenmeye başlandı.