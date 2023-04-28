Denizli’de 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenen ve Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda 6 gün sürecek olan Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonasına Diyarbakır ve bölge karate kulüplerinin de yer aldığı Minik ve Yıldızlar Karate Şampiyonasına 59 ilden 3 bini aşkın minik sporcu katıldı.

59 ilden 3 bini aşkın sporcunun katılım sağladığı şampiyonanın açılış seremonisi, Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin katılımıyla Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Denizli ilinde yapılan Türkiye Minik ve Yıldızlar Karate Şampiyonası seremoni açılış konuşmasında müthiş bir katılımın olduğunu ve Sivas’ta yapılan şampiyonaya 2 bin 200’e yakın sporcunun katıldığını belirtti. Uğuz, “Burada Sivas’tan yüzde 50’e yakın 3 bin 500’den fazla katılım sağlanması bizleri çok mutlu ettiğini ifade etmek isterim. Şampiyonaya katılım sağlayan tüm idarecilere, antrenöre, hakemlere, minik yürekli sporculara ve velilerimize başarılar diler, katılımlarından ötürü teşekkür ederim” dedi.