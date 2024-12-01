Türkiye genelinde aralıklı devam eden kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyünde eksi 25,3 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 25,3 derece ile Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyü olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı:

Erzurum, Tekman, Hacıömer köyü - 25,3

Erzincan, Otlukbeli - 24,5

Sivas, İmranlı - 22,1

Kayseri, Pınarbaşı, Pazarsu köyü - 21,3

Bayburt, Merkez, Ballıkaya köyü - 21,0

Ağrı, Eleşkirt, Yayladüzü Beldesi - 20,3

Ardahan, Göle - 19,5

Malatya, Kuluncak - 18,7

Adana, Tufanbeyli - 17,7

Kars, Sarıkamış, Karakurt Beldesi - 15,8

Giresun, Alucra - 15,3

Gümüşhane, Kelkit - 15,3

Bingöl, Merkez, Sancak köyü - 14,4

Kahramanmaraş, Elbistan - 14,2

Tokat, Merkez, Çamlıbel Beldesi - 14,2

Tunceli, Ovacık, - 13,7