Üniversite eğitimleri için geldikleri Türkiye’de deprem için seferber olan uluslararası öğrenciler,"Türkiye bizim de vatanımız" diyerek deprem haberiyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdiler.

Üniversite eğitimleri için geldikleri Türkiye’de deprem için seferber olan uluslararası öğrenciler,"Türkiye bizim de vatanımız" diyerek deprem haberiyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdiler.

Üniversite eğitimleri için Türkiye’de bulunan çok sayıda uluslararası öğrenci deprem felaketiyle yaşanan acıya ortak oldular. Ameen Amer Neamah ve Fadıla Mohammed Ali A Alsonusi de bu öğrencilerden. İkisi de Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi. Deprem olduğu andan itibaren toplamda 20 kişiden oluşan ISR Team ile depremzedelere yardımcı olabilmek, yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çaba sarfettiler.

Aynı zamanda Uluslararası Öğrenci Temsilcisi de olan Ameen Amer Neamah Neamah, 2014’den beri Türkiye yaşıyor. Bu sene Mimar olarak mezun olacak olan Ameen’in, ağabeyi de Türkiye’de Mekatronik mühendisliği eğitimi almış ve mezun olmuş ve yine Türkiye’de kendi işini yapıyor. Irak’da demir çelik ticareti yapan babasıyla birlikte iş kurmuşlar ve Türkiye - Irak arasında demir çelik ticareti yapmaya başlamışlar. “Bu sebeple Türkiye’yle bağlarımız çok kuvvetli, burada çok mutluyuz. Türkiye bizim de vatanımız. Kendimizi borçlu hissediyoruz” diyen Ameen, deprem haberiyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını, yardımcı olabilmek için tüm üniversite ile birlikte seferber olduklarını dile getirdi.

“Acıda da sevinçte de birlik olmak önemli”

Ameen, üniversitelerinde Irak, Fas, Cezayir, Pakistan, Cezayir, Suriye ve Nijerya gibi pek çok farklı ülkeden öğrenciler birlikte eğitim gördüklerine dikkat çekti. Ammen, “Gerek savaş gerek doğal afet çok sayıda felaket yaşamış coğrafyalarda büyümüş çocuklarız. Acıda da sevinçte de birlikte olmayı öğrendik. Hep birlikte bu felaketi yaşamış kardeşlerimize destek olmaya çalıştık. Memleketlerimizdeki ailelerimizin de katkılarıyla topladığımız yardımları Üniversitemizin destekleriyle sahiplerine ulaştırmanın huzurunu yaşadık” diyerek duygularını dile getirdi.

Ameen, deprem haberini ilk öğrendikleri zaman ki duygularını ve nasıl organize olduklarını şu şekilde anlattı: “Depremi ilk duyduğumuzda çok derin bir üzüntü yaşadık ama soğukkanlı kalmaya çalıştık çünkü oradaki insanlara yardım etmemiz gerekliydi. Ekibimizle hemen organize olduk ve çok kısa zamanda maddi manevi elimizden gelen her türlü yardımı topladık. Üniversitemizle birlikte insanlara yardım edebilmek, insanların yaralarını sarmaya çalışmak bizi biraz olsun rahatlattı. Memleketteki ailelerimiz de maddi destek sağladılar ve böylece depremzedelerin imdadına koştuk, bir ekip olabilmek böyle zamanlarda çok önemli. Temsilcilik ekibimize de ayrıca çok teşekkür ederim, onlar olmadan birlik olamazdık.”

“Benzer acıları yaşayanlar birbirini daha iyi anlar”

Fadıla Mohammed Ali A Alsonusi ise Libyalı. 5 kardeşi ve ailesiyle 11 yıldır İstanbul’da yaşıyor. 2 yıllık Pazarlama ön lisans eğitimi de bulunan Fadıla, mimarlık son sınıfta okuyor ve şimdiden aile firmasında çalışmaya başladı. “Burayı evim gibi hissediyorum. 11 yıldır ailemle buradayız. Artık memleketimiz gibi benimsedik.” diyerek Türkiye’ye duydukları bağlığı anlattı. Libya’da yaşadıkları dönemde ise ülkelerindeki savaştan çok etkilendiklerini ve evleri dahil her şeylerini kaybettiklerini dile getiren ve depremde evlerini ve yakınlarını kaybedenlerin acısını bu nedenle çok iyi anladıklarını, derinden hissettiklerini ifade eden Fadıla “Ailem ve ben çok uzun süre bu kayıpların etkisinden çıkamadık. Bu nedenle acılarını anlayabiliyorum. Benzer acıları yaşayanlar birbirini daha iyi anlar. Toparlanmamız tekrar hayata dönmemiz zaman aldı. Zor dönemlerde gelen yardımların insanın, hayata tekrar tutunması için de çok yardımı oluyor” diye konuştu.

Bütün bu yaşananlar karşısında çok üzgün olduklarını tekrar dile getiren Fadıla,"Ailemle birlikte hem sivil toplum kuruluşlarıyla da aktif bir şekilde çalışıyoruz ve hem de bağış yapıyoruz. Aynı zaman da Uluslararası Öğrenci Temsilcimiz Ameen ve ekibinin Üniversitedeki tüm uluslararası öğrencileri de organize ederek başlattığı yardım kampanyasına da dahil olduk. Hem Türkiye’de hem de Suriye’de depremden zarar görenlere destek olmak hepimizi duygulandırdı” diye konuştu.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Çağrı Erhan da üniversite kültürlerinde sosyal sorumluluk projelerinin özellikle desteklendiğini ve öğrencilerinin toplumsal sorunlara duyarlı olmalarının beklendiğini dile getirdi. Bu süreçte her birinin toplumsal bilinci gelişmiş, genç bireyler olarak yetişmiş olduklarını görmekten gurur duyduklarını belirten Erhan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yardım kampanyamız sürecinde gerek koordinasyonda gerek deprem illerine giderek gönüllü olarak canla başla çalıştılar. Bizim üniversitemiz özelinde ise, uluslararası bir dayanışma kültürünün geliştiğini görme imkânı bulduk. Üniversitemizde 105 farklı ülkeden gelen 6000’in üzerinde öğrenci eğitim almaktadır. Uluslararası öğrencilerimiz deprem felaketi sonrasında depremzedelere destek vermek için yardım kampanyamıza dahil oldular ve en az Türk öğrencilerimiz kadar dayanışma sürecine katkı sağladılar. Yaptıkları yardımlara ’Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Öğrencileri Sizinle’ etiketi yapıştırarak, ikinci vatanımız dedikleri Türkiye’ye ve vatandaşlarına olan bağlılıklarını sergilediler. Türk ve uluslararası öğrencilerimizin yardımların toplanması, tasnifi ve iletilmesi sürecinde sergiledikleri dayanışma bizlerin geleceğe yeniden umutla bakmasını sağladı. Bu hususta, toplumsal iyileşmemizin tam da bu noktadan başlayacağını düşünüyorum.”