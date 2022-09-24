Kırıkkale’de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, 17 yaş altı kızlar 75 kilometre yarışıyla devam etti.

Kırıkkale’de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, 17 yaş altı kızlar 75 kilometre yarışıyla devam etti.

’Pedallar Anadolu’nun kalbinde’ mottosuyla Kırıkkale Valiliği himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. etap Puanlı Yol Yarışları, ikinci gününde de büyük heyecanıyla devam ediyor. Günün ilk mücadelesi, master erkekler 96 kilometre yol yarışıyla başladı. 17 yaş altı kızlar 75 kilometre yarışları için de sporcular alanda hazır bulundu.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, yarışmacılara başarı dileyerek, 17 yaş altı kızlar yarışının startını verdi. Sporcular, Kırıkkale’nin doğal güzellikleri arasından geçip, Hasandede köyü, tarihi Keskin ilçesi, Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Karaahmetli Tabiat Parkı’ndan ilerleyerek yarışı Millet Bulvarı’nda tamamlayacak.

Yarışmaya katılan 16 yaşındaki Defne Kadıoğlu, hedefinin ilk 3 olduğunun belirterek, rakiplerine başarılar diledi.

430 sporcunun katıldığı 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, 25 Eylül günü kriteryum etapları koşulacak ve ödül töreniyle son bulacak.