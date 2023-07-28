Elazığ’da yaşayan Selman Kaya, 1999 yılında girdiği üniversite sınavında Türkiye birincisi olarak Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü’nü kazandı. O dönem gözleri yüzde 25 oranında gören Kaya, 28 Şubat döneminde babasının kılık kıyafeti yüzünden ameliyatının yarıda bırakıldığını ve gözlerini kaybettiğini belirtti. Okulu bırakmak zorunda kalan ve daha sonra ilahiyat okuyarak EKPSS’de 97 puan alan Kaya, memur oldu ve 4 kitap yazdı.

Elazığ’da yaşayan 5 çocuklu ailenin 3’üncü çocuğu olan 43 yaşındaki İlahiyatçı Yazar Selman Kaya, 1999 yılında girdiği üniversite sınavında Türkiye birincisi olarak Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü’nü kazandı. O dönem sağ gözünde yüzde 25, sol gözünde ise yüzde 15 oranında görme kabiliyeti olan Kaya, üniversite hastanesinde tedavi oldu. 28 Şubat döneminde babasının kılık kıyafetinden dolayı tedavisi yarım bırakılınca görme kaybının yüzde yüze ulaştığını belirten Kaya, bölümü bırakmak zorunda kaldı. Yaklaşık 18 yıl boyunca babasının da destekleriyle tedavi olmak için hastane hastane gezen Kaya’nın gözleri tamamen kapatıldı. Azmin en güzel örneklerine imza atan Kaya, bu süreçte Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesini okuyarak mezun oldu ve 2013 yılında girdiği EKPSS’de 97 puan alarak 60 bin kişi arasında 105’inci oldu. Memur olarak yaklaşık 5 yıldır Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan Kaya, ayrıca Nuru’l Kamer, Ayın Nuru, Ashab-ı Kiram’ın Fazileti ve Aralarındaki İhtilafın Değerlendirmesi ile Seyyah kitaplarını da yazarak okuyucularla buluşturdu.

28 Şubat döneminde yaşadığı zorlu süreci anlatan Selman Kaya, “İlk olarak Hacettepe Eczacılık Fakültesi’ni kazandım. Ancak gözlerimi kaybettiğim için oradaki öğrenimimi devam ettiremedim. O noktada tedavi yarıda bırakıldı. Aynı zamanda babamın kıyafetinden dolayı 28 Şubat süreci mağduruyum. Sonrasında İlahiyat Fakültesini okudum ve bu bölümden mezun oldum. 4 adet kitabım çıktı. Birinci kitabımı çocukluk arkadaşımdan yardım alarak yazdım. Daha sonraki kitaplarımı, bilgisayar kullanmaya başladığım için ekran okuma programı aracılığıyla yazmaya başladım” dedi.

28 Şubat mağdurlarından birisi olduğunu dile getiren Kaya, “Tedavi yarım bırakılmadan önce sağ gözümde yüzde 25, sol gözümde yüzde 15 oranında görme vardı. Üniversite sürecine kadar bu şekilde okumuştum. Tedavi yarım bırakılınca görme tamamen kayboldu. Korneanın delinmesine karşı gözlerim kapatıldı. Eczacılık kazandığım sınavda Türkiye engelliler arasında birinci olmuştum. EKPSS’de ise 97 puan alarak 60 bin kişi arasında 105’inci oldum. Böylece memuriyet hayatım da başlamış oldu” dedi.

Baba Hasan Kaya ise tedavi sürecinin yaklaşık 18 yıl sürdüğünü ancak zamanında müdahale yapılmadığı için oğlunun gözlerinin kapatılması gerektiğini dile getirdi.