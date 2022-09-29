Genç erkekler fitness açık sıklet kategorisinde Türkiye birincisi olan Malatyalı sporcu Çağrı Adıyaman, uluslararası turnuvalara katılarak Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.

Genç erkekler fitness açık sıklet kategorisinde Türkiye birincisi olan Malatyalı sporcu Çağrı Adıyaman, uluslararası turnuvalara katılarak Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.

Türkiye İsmail Akbal Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Sporcusu Çağrı Adıyaman, genç erkekler fitness açık sıklet kategorisinde Türkiye birincisi olmasından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Türkiye birincisi Malatyalı sporcu Çağrı Adıyaman, bundan sonraki hedefinin Avrupa Şampiyonu olmak olduğunu ifade etti.

Kayhan ise ’’21 - 25 Eylül İstanbul Pendik’te düzenlenen Türkiye İsmail Akbal Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde kulübümüz sporcusu Çağrı Adıyaman’nın fitness açık sıklet kategorisinde Türkiye birincisi olması bizleri çok mutlu etti. Sporcumuza her türlü desteği verdik, bundan sonra da her zaman yanındayız. Sporcumuz Çağrı Adıyaman’ ı antrenörümüz Mehmet Şabahat’ı ve sporcumuzun ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.