Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları (TÜBA-GEBİP) ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları (TÜBA-GEBİP) ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye’de tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirerek, bu hususta gençleri bilim ve araştırma alanına yönlendirmek ve bilimin kamuoyu tarafından kabulünü sağlamak amacıyla verilen TÜBA- GEBİP ödüllerini bu yıl 21 farklı üniversite ve kurumdan 34 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı.

Doğa Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ile Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü olmak üzere 5 farklı kategoride verilen ödüller çerçevesinde Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Uğur Uzunkaya Sosyal Bilimler alanında ödül almaya hak kazanan 11 isimden biri oldu.

Eski Türk Dili alanındaki çalışmaları ve aynı alanda önerdiği projesiyle ödül alan Uzunkaya; “Bilimsel çalışmalarla takdir edilmek kişiyi son derece motive eden bir durum. Bununla birlikte Budist Uygur edebiyatına ilişkin metin parçalarının filolojik tahliline ilişkin sunduğum detaylı projenin de TÜBA tarafından müspet yönde değerlendirilmesi Türk dili araştırmalarına önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, TÜBA-GEBİP ödülünün bilim camiasında son derece prestijli bir konumda olduğunu belirterek; “Uğur hocamızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde böylesine önemli bir ödüle layık görülmesi kendisi ve üniversitemiz adına gurur verici. Üniversitemizden çıkan akademik yayınlar ve projelerin elde ettiği başarıların ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı ödüllerle taçlandırılıyor olması bizleri hem memnun ediyor hem de devam eden çalışmalarımız için motivasyon sağlıyor. Kendisini bir kez daha gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.