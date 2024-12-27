Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da düzenlenen encümen toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, TBB olarak, savaşı ve yıkımı yaşayan Suriye şehirlerine bir heyet gönderme kararı aldıklarını kamuoyu ile paylaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümeni, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında Ankara’da bir araya gelerek, Birliğin faaliyetlerini ve ülke gündemini değerlendirdi.

Birlik hizmet binasında yapılan toplantıya; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritlioğlu Sengel ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı katıldı. İmamoğlu, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yerelin gücüyle milletin sorunlarına çözüm bulma gayreti içerisinde olmayı amaçladıklarını belirten İmamoğlu, “Başta belediyelerimizin temel sorunları olmak üzere, ne yazık ki hükümet tarafından yaratılan suni sorunları da ele aldığımız bir toplantı yaptık. Rutin gündemlerimizle birlikte, TBB olarak, geçmişten bugüne yapılan araç ve iş makinesi desteği geleneğini sürdürüyoruz. Elbette bu konuda, ne yazık ki geçtiğimiz dönem içerisinde bir bölümünde yaşanan, adil olmayan dağıtım mekanizmasını belli veriler üzerinden adil bir zemine oturtma konusunda özenli davranıyoruz. Daha önce de deprem bölgesi illerimize 89 araç ve iş makinesi desteği yapmıştık. Bugün de encümenimizde, yeni araç ve iş makinesi hibelerini görüştük” dedi.

Savaşı ve yıkımı yaşayan Suriye şehirlerine bir heyet gönderme kararı aldıklarını kamuoyu ile paylaşan Başkan İmamoğlu, “İlk aşamada Şam'a gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaret sırasında, Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin gönüllü ve onurlu şekilde geriye dönüş ihtiyaçlarının karşılanması için, yerel yönetimler arasında iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve bu doğrultuda somut adımların planlanması da hedeflenmektedir" dedi.

TBB üzerinden, şehirlerimizin Suriyeli belediyelere verecekleri kapsamlı desteğin, farklı etnik ve inanç gruplarından oluşan Suriye halkının eksiksiz tamamının barış, huzur ve refah içinde yaşamasına önemli katkı sağlayacağına yürekten inandıklarını söyleyen Başkan İmamoğlu, "Yine birliğimiz olarak, Suriye'nin yeniden ayağa kalkma sürecinde hem ülkemiz hem de komşumuz Suriye için elimizden gelen desteği yapmaya ve yerel yönetimler olarak, vazifemizi en üst seviyede yerine getirmeye de hazırız” diye konuştu.

İmamoğlu, süreci, Dışişleri Bakanlığı ve Şam Büyükelçiliği ile eşgüdüm içerisinde yürüttüklerini kaydetti.