Çayırova, Konya deplasmanından galibiyetle döndü Çayırova, Konya deplasmanından galibiyetle döndü

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Mersin Spor, sahasında Fenerbahçe Beko’ya 98-69’luk skorla mağlup oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

Mersin Spor: Olaseni 4, Cobbs 14, Pineiro 6, Cruz 16, Canberk Kuş 2, Simmons 8, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 8, Berkay Sinirlioğlu 3, Deniz Kılıçlı 4, Kairys 4, Tevfik Akdamar

Fenerbahçe: Melli 4, Sertaç Şanlı 3, Mert Emre Ekşioğlu 4, Guduric 8, Colson 14, Baldwin 8, Mays 7, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes 20, Tarık Biberoviç 12, Marjanovic 12, Erten Gazi

1. Periyot: 16-27 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 35-52 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 51-72 (Fenerbahçe lehine)

Kaynak: iha