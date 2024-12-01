Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Mersin Spor, sahasında Fenerbahçe Beko’ya 98-69’luk skorla mağlup oldu.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Özgök
Mersin Spor: Olaseni 4, Cobbs 14, Pineiro 6, Cruz 16, Canberk Kuş 2, Simmons 8, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 8, Berkay Sinirlioğlu 3, Deniz Kılıçlı 4, Kairys 4, Tevfik Akdamar
Fenerbahçe: Melli 4, Sertaç Şanlı 3, Mert Emre Ekşioğlu 4, Guduric 8, Colson 14, Baldwin 8, Mays 7, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes 20, Tarık Biberoviç 12, Marjanovic 12, Erten Gazi
1. Periyot: 16-27 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 35-52 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 51-72 (Fenerbahçe lehine)
Kaynak: iha