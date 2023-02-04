Ali Koç: "Ligden çekilme gibi bir amacımız yok"

Ali Koç: "Ligden çekilme gibi bir amacımız yok"

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde karşılaştığı Tofaş’ı 82-76 mağlup etti.

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