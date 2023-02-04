Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde karşılaştığı Tofaş’ı 82-76 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde karşılaştığı Tofaş’ı 82-76 mağlup etti.

Salon: Muradiye

Hakemler: Can Mavisu xx, Alper Özgök xx, İsmail Binbir xx

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tarrant xxx 19, Cruz xxx 12, Williams xx 4, Anosike xx 10, Mustafa xx 10, Roberson xxx 23, Selim xx 1, Tolga xx, Erdi xx 3, Ata xx

Başantrenör: Hakan Demir

Tofaş: Milaknis 13 xx, Gray 18 xxx, Berk 4 xx, Toure 14 xxx, Tolga 3 xx, Ennis 11 xx, Berke 6 xx, Thompson 7 xx, Batın xx, Ege xx

Başantrenör: Orhun Ene

Ali Koç: "Ligden çekilme gibi bir amacımız yok" Ali Koç: "Ligden çekilme gibi bir amacımız yok"

1. Periyot: 18-13 (Manisa BBSK lehine)

Devre: 37-32 (Manisa BBSK lehine)

3. Periyot: 58-63 (TOFAŞ lehine)