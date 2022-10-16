Ev sahibinde Kahlil Dukes 27 sayıyla takımının en skoreri olurken, konuk ekipte Chrıstopher Tirrell’in 29 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Türkiye Basketbol Ligi’nin 2. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Çağdaş Bodrumspor ile karşılaştı. İlk çeyreği 25-15 önde tamamlayan ev sahibi devreyi 50-38 üstünlükle geçti. 3. çeyrek sonunda 76-60’lık üstünlüğü elinde bulunduran Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçı da 98-88 kazanarak galibiyetle tanıştı.

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 2. hafta maçında Çağdaş Bodrumspor’u 98-88 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.