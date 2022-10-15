Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez ve Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Bartın’daki facianın yaşandığı olay yerine ziyarette bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Başkan Yardımcısı Suiçmez ve Ankara Barosu Başkanı Köroğlu ile Bartın’daki facianın yaşandığı yere ziyarette bulundu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.